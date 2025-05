trentenne tunisino scatena il panico al bufalini prende a calci un infermiera e gli arredi

Un trentenne tunisino ha seminato il panico al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, scatenando il caos nella struttura. All'alba di ieri, l'uomo ha aggredito un'infermiera e danneggiato arredi, causando timore tra pazienti e personale. La situazione è rapidamente degenerata, portando all'intervento delle autorità e dell'ambulanza.

Caos, paura e panico ieri mattina alle prime luci dell’alba al pronto soccorso dell’ ospedale Bufalini di Cesena per un 30enne tunisino che dava in escandescenza tirando calci agli arredi, mettendo allarme fra la gente e ha anche aggredito una infermiera. Il personale sanitario ha allertato 118 e 112. Sul posto è arrivata subito una pattuglia di carabinieri di Cesena che si sono messi alla ricerca dell’uomo che era in stato di forte agitazione. Nel frattempo aveva anche dato un calcio nel sedere a una infermiera rischiando di farla cadere giù per le scale. E’ stato preso, bloccato, portato in caserma e denunciato per lesioni al personale sanitario e poi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti del caso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it