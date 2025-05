Trema la terra ai Campi Flegrei | forte boato avvertito dagli abitanti

La terra tremò ai Campi Flegrei con un forte boato, avvertito dagli abitanti nella notte del 28 maggio 2025. L’Osservatorio Vesuviano ha registrato un terremoto di magnitudo 1.9 nella zona della Solfatara, segnalando un possibile legame con l’attività vulcanica della zona. Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli su questo evento sismico.

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.9 localizzato nell’area della Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 22:03 ora locale (UTC 20.03) di oggi, 28 maggio 2025, alla profondità di 1,62 km. "L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Trema la terra ai Campi Flegrei: forte boato avvertito dagli abitanti

Campi Flegrei, Caso (M5S):” La terra trema e dal Governo solo un’inaccettabile lentezza” - I Campi Flegrei tremano ancora, scatenando l'allerta tra i residenti. Antonio Caso del M5S critica la lentezza del governo nel rispondere all'emergenza: “Servono interventi immediati, non più promesse disattese. 🔗continua a leggere

