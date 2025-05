Treedom quando l' azienda vuole essere al centro del cambiamento ambientale

Treedom, fondata nel 2010 a Firenze, si propone come pioniera nel cambiamento ambientale, permettendo di piantare alberi a distanza e monitorare il progresso online. Con oltre 4 milioni di alberi già piantati in Africa e in altre regioni, l'azienda non solo promuove la sostenibilità, ma offre anche un'opportunità unica per ciascuno di noi di contribuire attivamente alla salvaguardia del pianeta.

Welcome to the¬†Jungle, verrebbe da dire grazie a¬†Treedom, il primo che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che contribuiranno a realizzare. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, sono stati piantati¬†pi√Ļ di 4 milioni di alberi¬†in Africa. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Treedom, quando l'azienda vuole essere al centro del cambiamento ambientale

Treedom: tutorial per aziende