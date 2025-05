Tredicenne morì di cancro | genitori indagati per omicidio volontario

Tragedia a Vicenza, dove la morte di un tredicenne per cancro ha portato all'indagine dei genitori, stimati professionisti, per omicidio volontario aggravato. Secondo la Procura, la coppia non avrebbe fornito al figlio le cure necessarie in tempo utile, scatenando un'inchiesta che solleva interrogativi etici e legali sulla responsabilità genitoriale e sulle scelte mediche.

La notizia dei due genitori di Vicenza, stimati professionisti, che rischiano il processo niente meno che per omicidio volontario aggravato perché in ipotesi commesso verso un discendente, secondo il teorema della Procura, poiché non avrebbero fatto curare in tempo il figlio adolescente ammalato di tumore che così è morto anzitempo, da tre giorni comprensibilmente spopola.

