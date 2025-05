Tre settimane di lavori per migliorare il design riapre al pubblico la pasticceria

Dopo tre settimane di lavori, la pasticceria-caffetteria "Dolce Vita" di Copparo riapre al pubblico con un design rinnovato. Situata in piazza del Popolo, la storica attività delle socie Rosa, Fabiana e Adele ha subito un restyling che unisce nuovi colori e arredi freschi, offrendo così un'esperienza rinnovata ai clienti nel cuore del paese.

La caffetteria-pasticceria ‘Dolce Vita’, in piazza del Popolo a Copparo, ha riaperto le porte alla clientela che ha potuto trovare un ambiente rinnovato nei colori e negli arredi. Le tre socie - Rosa, Fabiana e Adele - hanno infatti deciso di investire sulla propria attività per donarle una nuova. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Tre settimane di lavori per migliorare il design, riapre al pubblico la pasticceria

