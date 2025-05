Tre dialisi a settimana da ormai 15 anni | tra le pazienti c' è anche la 96enne Luigina

Da quasi 15 anni, l'unità operativa di Nefrologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, guidata dal professor Federico Nalesso, si distingue per l'eccellenza nei trattamenti dialitici. Tra i pazienti, spicca la 96enne Luigina, che affronta con determinazione il suo percorso di cura. Questo record di continuità e qualità non solo rappresenta un vanto per l'ospedale, ma offre anche speranza a molti.

Numeri da record per l'unità operativa complessa di Nefrologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, diretta dal professor Federico Nalesso. Un vanto a livello nazionale, tanto che tra le pazienti in cura c'è la 96enne Luigina, che da quasi 15 anni si sottopone a dialisi tre volte a settimana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Tre dialisi a settimana da ormai 15 anni: tra le pazienti c'è anche la 96enne Luigina

Addio a Fabrizio Borra, morto a 64 anni per "turbo cancro" al cervello il "fisioterapista dei campioni", tra i suoi pazienti Pantani, Tamberi e Schumacher - Fabrizio Borra, noto fisioterapista dei campioni, è scomparso all’età di 64 anni a causa di un aggressivo tumore al cervello. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tre dialisi a settimana da ormai 15 anni: tra le pazienti c'è anche la 96enne Luigina - Nel 2024 sono stati eseguiti 1.560 trattamenti depurativi extracorporei in terapia intensiva, 3.313 trattamenti totali in pazienti acuti e 1.753 trattamenti in emodialisi in pazienti acuti ... 🔗Riporta padovaoggi.it

Macomer, dialisi garantite per tre volte a settimana con un medico in arrivo da Nuoro - Le dialisi saranno garantite per tre volte la settimana con un medico che arriva da Nuoro. È questa la novità sostanziale emersa questa mattina, nell'incontro del comitato di distretto Macomer ... 🔗unionesarda.it scrive

Diabete. Individuati i tre fattori di rischio che portano i pazienti alla dialisi in pochi anni - Episodi di insufficienza renale acuta, glicemie fuori controllo e presenza di proteinuria: sono questi i tre fattori che possono portare un cinquantenne con diabete alla dialisi in 12 anni ... 🔗Riporta quotidianosanita.it

DA BAMBINI Vs DA GRANDI ??