Travolta in bici muore a 63 anni Il guidatore | Ho avuto un malore È indagato per omicidio stradale

Un tragico incidente ha colpito Corsico, dove Svitlana Pavlyk, una donna di 63 anni, è deceduta dopo essere stata investita mentre era in bici. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, le gravi ferite le sono state fatali. Il guidatore, attualmente indagato per omicidio stradale, ha dichiarato di aver accusato un malore al momento dell’incidente.

di Massimiliano Saggese CORSICO Le lesioni erano troppo gravi e, nonostante l’intervento di due ambulanze, un’automedica e l’elicottero del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare. Svitlana Pavlyk aveva compiuto 63 anni da qualche giorno, era in sella alla sua bicicletta, a pochi metri da casa sua, in via Sant’Adele, quando è stata investita da un 67enne, al volante della sua Mitsubishi Asx. I due viaggiavano nella stessa direzione, ieri pomeriggio, poco prima delle 16, quando l’automobilista ha improvvisamente urtato e travolto la donna in bici, per poi finire, trenta metri più avanti, contro i paletti del marciapiede e il semaforo dell’incrocio con via Milano, abbattendolo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Travolta in bici, muore a 63 anni. Il guidatore: "Ho avuto un malore". È indagato per omicidio stradale

