Traumi minori ferite profonde | così micro-offese lasciano il segno

Le micro-offese, spesso sottovalutate, possono infliggere ferite profonde nel nostro benessere psicologico. Questi piccoli colpi quotidiani, racchiusi in frasi casuali e gesti apparentemente innocui, minano la nostra autostima e lasciano tracce durature. Questo articolo esplora l'impatto delle micro-offese e la loro capacità di trasformare il dolore invisibile in una realtà tangibile, invitandoci a riflettere su come le parole e le azioni possano influenzare la nostra vita quotidiana.

Non sempre il dolore nasce da eventi eclatanti. A volte, le ferite più profonde vengono da piccoli colpi quotidiani, da frasi dette con leggerezza, da sguardi che svalutano, da gesti che sembrano innocui. Si chiamano micro-offese, ma ciò che provocano è tutto fuorché piccolo. "Sei troppo...

