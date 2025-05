Transizione 4 0 progetto Pid-Next | scadenza prorogata al 30 giugno

La scadenza per presentare le candidature al bando Pid-Next è stata prorogata alle 16 del 30 giugno. Questa iniziativa nazionale, promossa da Unioncamere, supporta le micro, piccole e medie imprese nel loro percorso di transizione digitale, offrendo opportunità per innovare e adattarsi alle sfide del mercato contemporaneo. Scopri i dettagli di questa importante opportunità per il tuo business.

È stata prorogata alle ore 16 del 30 giugno la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature al bando Pid-Next, l’iniziativa nazionale diretta ad accompagnare le micro, piccole e medie imprese nei percorsi di transizione digitale. Il progetto è promosso da Unioncamere con il supporto di Dintec e finanziato con risorse Pnrr e sostenuto da fondi dell’Unione Europea – NextGenerationEu. La proroga si rende necessaria alla luce dell’ ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, ora estesa – a seguito del Decreto Ministeriale 19 marzo 2025 – anche alle ditte individuali, comprese quelle artigiane e agricole. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

Credito d’imposta Transizione 4.0: nuove regole, scadenze e modello di comunicazione 2025; PMI Sud, dal 20 maggio 2025 contributi per bando Investimenti sostenibili 4.0; Tutte le incertezze del Pnrr a un anno dalla sua conclusione; PNRR: notizie e provvedimenti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Industria 5.0, il nuovo volto dell’energia: ecco gli incentivi per la sostenibilità - Scopri come il Piano Transizione 5.0 guida le imprese verso il modello di Industria 5.0 con sostenibilità e digitalizzazione. 🔗Riporta agendadigitale.eu

Credito d’Imposta Transizione 4.0: novità 2025, requisiti e nuovo modello di comunicazione - Scopri le nuove regole 2025 sul credito Transizione 4.0: requisiti, scadenze, comunicazione GSE e guida completa alla fruizione del beneficio fiscale. 🔗Scrive commercialista.it

Confindustria: Patuanelli,il 2% del Pil solo con Transizione 4.0 - "Il Paese e la sua produzione industriale sono a picco da 25 mesi. Il Pil ridotto a uno zero virgola. Oggi all'assemblea di Confindustria quasi non se n'è fatta menzione, si è però parlato della credi ... 🔗Si legge su ansa.it

Transizione 4.0 incentivi e strumenti per le imprese