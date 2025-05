Trailer di Good Fortune Keanu Reeves diventa un… Angelo Custode?!

Nel suo nuovo film "Good Fortune", Keanu Reeves sfida le aspettative con il ruolo di un angelo custode pasticcione. Diretto da Aziz Ansari, questa commedia promette di mescolare umorismo e tocco soprannaturale, portando il pubblico in un viaggio imperdibile. Scopriamo insieme cosa ci riserva il trailer e le anticipazioni su questa originale pellicola!

Keanu Reeves cambia rotta e interpreta un angelo pasticcione nella nuova commedia "Good Fortune" di Aziz Ansari.

