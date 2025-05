Il Trail Sacred Forests celebra il suo decennale con un ritorno emozionante e prestigioso. Domenica, il percorso di questa iconica corsa toscana riunirà atleti e appassionati nella splendida cornice dei boschi aretini, ripercorrendo la storia di un evento che nel 2017 ha segnato un importante traguardo. Scopriamo insieme le novità e le aspettative di una manifestazione ormai entrata nel cuore dei trail runner.

Arezzo, 28 maggio 2025 – Trail Sacred Forests, torna un vecchio protagonista Si prepara un’edizione di assoluto prestigio per il Trail Sacred Forests e non potrebbe essere altrimenti considerando quella di domenica sarà la corsa del decennale della classica toscana, che nel 2017 ebbe l’onore di allestire i Campionati Mondiali della specialità. Una rassegna iridata rimasta nella memoria di tanti, soprattutto dei partecipanti tanto è vero che il secondo di allora, lo spagnolo Cristofer Clemente è poi tornato a correre la prova di Badia Prataglia. Quest’anno ci sarà un altro reduce di quella rassegna, il danese David Stoltenborg, rimasto sempre sulla cresta dell’onda tanto da aver vinto lo scorso anno la Big Dog’s Backyard nella sua terra e The Conquer negli USA... 🔗 Leggi su Lanazione.it