Tragico schianto sulla Strada del Friuli | muore un giovane motociclista

Un tragico incidente stradale ha strappato la vita a Matteo Millo, un giovane motociclista di vent'anni originario di Trieste. L'incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì sulla Strada del Friuli, nei pressi di Conto. La comunità piange la perdita di una vita promettente, mentre le autorità investigano sulle cause del sinistro.

La vittima è Matteo Millo, ventenne triestino. Immagine di repertorio Un grave incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì è costato la vita a Matteo Millo, giovane motociclista di circa 20 anni. L'impatto si è verificato sulla Strada del Friuli, alle porte di Contovello, in provincia di Trieste, in un tratto noto per la sua pericolosità . L'incidente: scontro frontale dopo un tornante. Il dramma si è consumato poco prima della mezzanotte, quando Millo, accompagnato da un altro motociclista, stava percorrendo la strada in direzione di Contovello. Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver affrontato un tornante, il giovane avrebbe perso il controllo della moto, invadendo la corsia opposta, dove si è verificato un violento impatto frontale con una Fiat Panda...

