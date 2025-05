Tragico incidente a Carpi muore a 56 anni nello schianto con la sua moto

Un tragico incidente ha scosso Carpi, Modena, il 28 maggio 2025, quando un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo aver tamponato una Fiat 500 con la sua moto. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in via Cavana, lasciando la comunità locale in lutto e in attesa di chiarimenti sulle cause della collisione fatale.

Carpi (Modena), 28 maggio 2025 – Tragedia all’ora di pranzo sulle strade del Modenese. Un 56enne in sella alla sua moto ha tamponato a Carpi la Fiat 500 che lo procedeva. E’ successo alle 13 in via Cavana. Qui il 56enne alla guida della sua Kawasaki, per motivi ancora da accertare è andato a schiantarsi contro l’auto che stava procedendo nella medesima direzione. Par che l’uomo stesse recandosi al lavoro. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 con automedica e ambulanza anche l’elisoccorso decollato da Bologna. La dinamica dello schianto avvenuto tra via Cavata e via Tre Ponti è ora al vaglio della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragico incidente a Carpi, muore a 56 anni nello schianto con la sua moto

