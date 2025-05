Tragedia sfiorata per due operai in bilico sul cestello a 10 metri

Due operai sono stati protagonisti di una tragedia sfiorata ad Ancona, rimanendo bloccati per quasi mezz'ora su un cestello di un elevatore meccanico a dieci metri d'altezza. Erano impegnati nella rimozione di cornicioni pericolanti quando si è verificato l'incidente, suscitando preoccupazione tra i passanti e richiedendo l'intervento dei soccorsi.

Ancona, 28 maggio 2025 – In bilico, ad una altezza di dieci metri, su un cestello di un elevatore meccanico dove erano saliti per rimuovere dei cornicioni pericolanti da un palazzina. Ci sono rimasti per quasi mezz'ora due operai di una ditta edile, ieri mattina, lungo la discesa di via Bernabei, appena superato l'arco di Carola, in centro storico. Hanno visto la morte in faccia e solo per un caso fortuito la giornata di lavoro non si è trasformata in una tragedia. Il destino ha voluto che la piattaforma aerea su cui si trovavano si è incagliata in una finestra chiusa a muro, posizionata al terzo piano del palazzo all'altezza del civico 10, diventando la loro ancora di salvezza...

