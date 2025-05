Tragedia sfiorata in Svizzera maxi-frana del ghiacciaio Birch

Una tragedia sfiorata ha colpito la Svizzera con il crollo di oltre 3,5 milioni di metri cubi di ghiaccio, roccia e neve dal ghiacciaio Birch, nel Canton Vallese. L'imponente frana ha generato una pressione di circa 9 milioni di tonnellate, causando una devastante onda d’urto e mettendo in allerta la popolazione locale. L'evento mette in luce i rischi legati al cambiamento climatico e alla destabilizzazione dei ghiacciai.

Una massa gigantesca di oltre 3,5 milioni di metri cubi di ghiaccio, roccia e neve è crollata dal ghiacciaio Birch, nel comune di Blatten, nel Canton Vallese, in Svizzera. L’enorme frana ha esercitato una pressione stimata in 9 milioni di tonnellate sul ghiacciaio, provocando una potente onda d’urto avvertita a chilometri di distanza. Fortunatamente, l’intero paese di Blatten, che conta circa 300 residenti, era giĂ stato evacuato in via precauzionale dalle autoritĂ locali nei giorni scorsi, a causa dei segnali di instabilitĂ del ghiacciaio. Un intervento che si è rivelato cruciale per evitare vittime. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tragedia sfiorata in Svizzera, maxi-frana del ghiacciaio Birch

