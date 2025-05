Tragedia a tre settimane dalle nozze il futuro sposo muore durante l’addio al celibato con gli amici

Una tragica fatalità ha segnato la vita di un giovane di 30 anni, che, a sole tre settimane dalle nozze, ha perso la vita durante il suo addio al celibato con gli amici. Questo evento inaspettato ha trasformato un momento di celebrazione in un immenso dolore, lasciando una comunità incredula di fronte a una perdita così prematura e devastante.

Un'immane tragedia ha avuto come protagonista un uomo di 30 anni, che in uno dei momenti più felici della sua vita ha invece trovato la morte. Mentre stava partecipando al suo addio al celibato in compagnia degli amici, il futuro sposo ha perso la vita in maniera drammatica e inaspettata. Nella giornata di domenica 25 maggio l'uomo di 30 anni era al suo addio al celibato sull' isola greca di Lefkada, sul Mar Ionio, quando improvvisamente si è materializzata la tragedia sotto gli occhi degli amici. Questi ultimi non sono stati in grado di fare nulla per aiutarlo a sottrarlo alla morte.