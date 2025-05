Tragedia a Irkutsk | cinque adolescenti uccisi in un accoltellamento e incendio

Una tragedia ha colpito la regione siberiana di Irkutsk, dove un accoltellamento ha causato la morte di cinque adolescenti e il ferimento di altri quattro. L'incidente è avvenuto in un'abitazione privata a Baikalsk, e le autorità locali stanno indagando su quanto accaduto. La notizia, riportata dalla Tass, ha suscitato sgomento e preoccupazione nella comunità.

Cinque adolescenti sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti in seguito a un accoltellamento nella regione siberiana di Irkutsk. Lo ha dichiarato - come riporta la Tass - il dipartimento locale del Comitato investigativo russo. "Un'abitazione privata ha preso fuoco nella citt√† di Baikalsk, nella regione di Irkutsk. Sul posto sono stati rinvenuti i corpi di cinque vittime minorenni" hanno dichiarato gli investigatori, che hanno aggiunto:. "Un gruppo di giovani si √® radunato in un'abitazione. A un certo punto, uno di loro ha aggredito gli altri con un coltello. Di conseguenza, quattro adolescenti sono stati uccisi e quattro sono stati ricoverati in ospedale con ferite varie... 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Tragedia a Irkutsk: cinque adolescenti uccisi in un accoltellamento e incendio

