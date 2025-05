Traffico Roma del 28-05-2025 ore 19 | 30

La situazione del traffico a Roma il 28 maggio 2025 alle 19:30 si presenta particolarmente critica. La redazione di Luceverde Roma segnala intense code sulla carreggiata esterna del raccordo, con rallentamenti significativi tra il bivio per Roma Fiumicino e via Appia, e anche su diversi tratti della carreggiata interna, tra Cassia e Salaria, oltre a traffico congestionato sulla Prenestina e Tiburtina.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo con code a tratti tra il bivio per la Roma Fiumicino e la via Appia a seguire ancora con la Prenestina Tiburtina trafficata anche la carreggiata interna con code tra Cassia e Salaria ed ancora tra via Nomentana e La Rustica trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara in uscita da Roma sulla tangenziale est code per traffico tra Corso di Francia via Salaria in direzione San Giovanni intenso il traffico anche sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino via di Acilia in direzione ostia per consentire il regolare svolgimento delle prove generali della parata militare che sfilerà lunedì mattina in occasione del 70esimo anniversario della festa della Repubblica previste chiusure e deviazioni dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domattina su via dei Fori Imperiali modifiche anche su strade adiacenti per lavori notturni sulla tangenziale est tra le 22 e le 6 transito su carreggiata è ridotta tra l'uscita della galleria Fleming via Nomentana in direzione San Giovanni Sulla diramazione Roma sud e resterà chiuso dalle 22 alle 5 il tratto tra il raccordo anulare Torrenova In entrambe le direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.