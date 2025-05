Traffico Roma del 28-05-2025 ore 18 | 30

In questo aggiornamento del 28 maggio 2025, ore 18:30, Luceverde Roma riporta un quadro di intenso traffico nella Capitale. Le code si registrano sulla carreggiata esterna del Raccordo, tra Pontina e Appia, ma anche lungo la Tiburtina e sulla carreggiata interna, con congestione tra Cassia e Salaria. I dettagli su come affrontare questa situazione in continua evoluzione.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo con code tra Pontina e da Appia a seguire ancora code te la prendo in stile Tiburtina trafficata anche la carreggiata interna con code tra cassie e Salaria ed ancora tra Nomentana e lattica trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est sulla tangenziale code per traffico tra Corso di Francia via Salaria in direzione San Giovanni sulla via Cristoforo Colombo code per traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione ostia per lavori di manutenzione straordinaria dei Binari tranviari in via Flaminia la linea tram 2 interamente sostituita da bus il termine dei lavori è previsto per il prossimo 21 giugno dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-05-2025 ore 18:30

Schianto in tangenziale, il boato all’improvviso: traffico in tilt, code per chilometri - Un violento schianto in tangenziale ha provocato un boato all'improvviso, mettendo in ginocchio il traffico. 🔗continua a leggere

