Traffico Roma del 28-05-2025 ore 16 | 30

Il 28 maggio 2025, a Roma, il traffico è stato interrotto in prossimità di via Filippo Antonio Gualterio per consentire lo svolgimento delle prove generali di un evento. Le linee bus 339 e 349 sono state deviate per minimizzare i disagi. Roma Infomobilità, in collaborazione con Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione stradale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusa al traffico per il prato di via Filippo Antonio gualterio in prossimità dell'incrocio con via Piero Foscari deviate anche le linee bus 339 349 Per consentire il regolare svolgimento delle prove generali della parata militare che sfilerà lunedì mattina su via dei Fori Imperiali in occasione del 70esimo anniversario della festa della Repubblica previste chiusure e deviazioni dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domattina deviate anche le linee bus di zona per lavori notturni sulla tangenziale est dalle 22 alle 6 il transito avverrà su carreggiata ridotta tra l'uscita della galleria Fleming via Nomentana in direzione San Giovanni per lavori di manutenzione straordinaria dei Binari in via Flaminia la linea tram 2 è interamente sostituita da bus fine lavori previsto per il prossimo 21 giugno maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

