Traffico Roma del 28-05-2025 ore 14 | 30

Il 28 maggio 2025, a Roma, si prevedono chiusure al traffico su Ponte Matteotti per lavori agli impianti semaforici. Il servizio di infomobilità , a cura di Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità , comunica che la chiusura sarà attiva dalle 22 alle 5, con impatti sul traffico verso via Azuni e Piazza delle Cinque Giornate. Rimanete aggiornati per evitare disagi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori agli impianti semaforici oggi e domani dalle 22 alle 5 è prevista la chiusura al traffico di Ponte Matteotti nel tratto e verso che vada via Azuni a Piazza delle Cinque Giornate questa sera le prove generali La Tradizionale parata militare che lunedì mattina sfilerà ai Fori Imperiali in occasione delle Celebrazioni per il 79 esimo anniversario della festa della Repubblica dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina proprio per lasciare spazio alle prove sono previste chiusure al traffico deviazioni per 11 linee diurne e 15 collegamenti notturni domenica a Roma ospiterà la tappa conclusiva del giro d'Italia la gara Si snoderà tra il Vaticano Il centro è il litorale sono previste chiusure al traffico deviazioni per i bus dettagli su Roma mobili punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-05-2025 ore 14:30

Su questo argomento da altre fonti

Traffico Roma del 28-05-2025 ore 08 | 30; Traffico Roma del 28-05-2025 ore 07 | 30; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2025 ore 07 | 25. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Traffico, Roma la 15esima città più congestionata al mondo: in auto perse 69 ore. Il primato a New York con 101 ore - Dopo Roma, è Milano (25° posto) la città italiana in cui gli automobilisti sono stati costretti a stare di più in auto a causa del traffico: 60 ore (+8% rispetto al 2022) e una velocità media ... 🔗ilsole24ore.com scrive

Quante ore all’anno perdiamo nel traffico di Roma: più che a Milano, meno di Parigi e Londra - Quante ore perdiamo a causa del traffico di Roma ogni anno? Secondo i risultati dell'edizione 2024 del Global Traffic Scorecard di Inrix, meno delle ore che si perdono a Parigi e a Londra ... 🔗Come scrive fanpage.it

Intrappolati nel traffico per 39 ore all’anno: Salerno peggio di Napoli - A Milano sono 60 le ore perse nel traffico. Roma invece perde 69 ore nel traffico ogni anno. Tra Salerno e Palermo ci sono appena 5 ore di differenza perse nel traffico: infatti il capoluogo ... 🔗ilmattino.it scrive