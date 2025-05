Traffico Roma del 28-05-2025 ore 08 | 30

Il 28 maggio 2025 alle 08:30, Luceverde Roma segnala traffico intenso sul Raccordo Anulare. Sulla carreggiata interna, il rallentamento è evidente tra via Casilina e via Appia, mentre in direzione esterna si registrano code a tratti tra Roma Fiumicino e via Appia, e tra Trionfale Ottavia e via di Casale Lumbroso. Segui i nostri aggiornamenti per ulteriori dettagli sulla situazione stradale.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione e Ben ritrovati traffico intenso sul Raccordo Anulare concludi in carreggiata interna tra via Casilina e via Appia in esterna rallenta 20 a tratti tra la Roma Fiumicino e via Appia ed ancora tra l'uscita Trionfale Ottavia fino a via di Casale Lumbroso sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila code a tratti tra Tor cervare la tangenziale est sulla stessa tangenziale code a tratti tra via dei Monti Tiburtini e Corso di Francia in direzione Olimpico traffico sempre intenso con in colonna 20 lungo le principali vie consolari in direzione del centro i particolari su via Aurelia traffico incolonnato per 4 km a causa di un restringimento di carreggiata tra Castel di Guido via di Malagrotta la polizia municipale segnala diversi incidenti che stanno provocando ulteriori difficoltà lungo via Ardeatina altezza via Santa fumia su via di Boccea in prossimità Selva Nera ed ancora sul raccordo anulare in corrispondenza dell'uscita 31 via della Magliana in direzione Aurelia a partire dalle 10 fino alle 16 su via Tiburtina divieto di transito per lavori il Sotto via di Settecamini la chiusura verrà prima in direzione Tivoli poi verso Roma per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-05-2025 ore 08:30

