Traffico Lazio del 28-05-2025 ore 17 | 30

Lunedì 28 maggio 2025, alle ore 17:30, Luceverde Lazio segnala importanti situazioni di traffico nella regione. Sulla A12 Roma-Civitavecchia, si registrano code a causa di lavori tra Torre in Pietra e Cerveteri, mentre rallentamenti si verificano sulla A1 Roma-Firenze, tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano. Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli sulla viabilità.

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione traffico in coda per lavori sulla A12 roma-civitavecchia tra Torre in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia rallentamenti per traffico intenso sul tratto della A1 Roma Firenze tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze a Roma code per traffico sulla carreggiata esterna del raccordo trapuntine da Appia resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino pratina superiore Atina inferiore nelle due direzioni per tu la prevista per il prossimo 23 giugno deviazioni sulla provinciale 259 per lavori notturni sulla Roma Napoli chiuso dalle 21 di questa sera alle 6 di domattina allo svincolo di San Vittore in entrata direzione Napoli e in uscita per il traffico proveniente da Napoli sulla diramazione Roma Sud chiusura tra le 22 e le 5 tra Torrenova di raccordo anulare In entrambe le direzioni è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

