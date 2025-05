Tradimento replica puntata 28 maggio 2025 | Video Mediaset

Scopri le emozioni della puntata del 28 maggio 2025 di "Tradimento" (Aldatmak), dove Tolga rivela a Selin il suo vero amore per Oylum, dichiarando che sposarla è stato un grave errore. Non perdere il video Mediaset dell’episodio 71 per rivivere questi intensi momenti e le complessità dei legami amorosi.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 28 maggio – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna Tolga dice a Selin non solo di essere innamorato di Oylum, ma anche che la amera’ per sempre, e che sposare lei sia stato un grave errore. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 71 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 28 maggio 2025 | Video Mediaset

