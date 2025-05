Tradimento anticipazioni 29 maggio | Selin racconta di Tolga e Oylum in un' intervista

Nel prossimo episodio di "Tradimento", in onda domani su Canale 5, Selin si confronta con Tolga e Oylum in un'intervista che svelerà tensioni inaspettate. Dopo essere stata respinta, Selin è pronta a vendicarsi, promettendo un susseguirsi di clamorosi colpi di scena. Non perdere l'appuntamento domani alle 14.10 per scoprire cosa accadrà!

Selin non ci sta e vuole vendicarsi su Tolga per essere stata respinta ancora. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda domani su Canale 5. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento. La dizi turca si riconferma un continuo susseguirsi di colpi di scena, e l'episodio di giovedì 29 maggio. In particolare, Selin architetterà un tranello con la complicità di Azra ai danni di Tolga. Dov'eravamo rimasti Tolga ha affrontato duramente Selin, urlandole che è stato sempre innamorato di Oylum e che sposarsi con lei è stato il più grande errore della sua vita. Se prima infatti nutriva comunque un affetto, dopo le ultime vicissitudini qualcosa si è rotto definitivamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 29 maggio: Selin racconta di Tolga e Oylum in un'intervista

Tolga abbandona il matrimonio, Selin affronta la perdita e Oltan architetta l’inganno in Tradimento - potenza di catturare il pubblico, mentre le relazioni si complicano e i segreti emergono. In questa nuova puntata, ogni decisione avrà conseguenze imprevedibili, portando a una spirale di conflitti che metterà alla prova l'amore e la fiducia. 🔗continua a leggere

