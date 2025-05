Tradimento 2 Anticipazioni Turche | Un Arresto Ed Il Matrimonio Di Oylum!

Nelle prossime puntate di "Tradimento", il matrimonio tra Oylum e Kahraman subirà un'improvvisa scossa a causa di un arresto inaspettato. Tra segreti di famiglia e vendette pericolose, il dramma avvolgerà i protagonisti, portando a rivelazioni sconvolgenti e a un matrimonio stravolto. Scopriamo insieme le anticipazioni turche di questa appassionante soap.

Nelle prossime puntate di Tradimento, il matrimonio tra Oylum e Kahraman sarà sconvolto da un arresto inaspettato, segreti di famiglia e una vendetta pericolosa. Matrimonio interrotto e segreti svelati: il dramma di Oylum e Kahraman in “Tradimento”. Le anticipazioni turche della soap Tradimento, presto in onda su Canale 5, promettono colpi di scena al cardiopalma. Il matrimonio tanto atteso tra Oylum e Kahraman si trasformerà in un evento drammatico e scioccante, destinato a sconvolgere le vite dei protagonisti e delle loro famiglie. Proprio quando l’amore sembrava aver trovato finalmente il suo spazio, il passato tornerà a bussare alla porta, rovinando tutto. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Tradimento 2, Anticipazioni Turche: Un Arresto Ed Il Matrimonio Di Oylum!

Triangolo amoroso e retroscena: Kahraman, Oylum e Tolga tra matrimonio, misteri e inganni - Le ultime anticipazioni di "Tradimento" svelano un intricato triangolo amoroso tra Kahraman, Oylum e Tolga, tra matrimonio, misteri e inganni. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Tradimento, anticipazioni turche: perde la vita e con lei il suo bambino; Mediaset, chiude la soap Tradimento: l’ira dei telespettatori; Anticipazioni Tradimento 26-31 maggio: Can muore? Tolga arrestato, Behram muore e villa assaltata; Tradimento 2: tutta la seconda stagione. Anticipazione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tradimento anticipazioni domani 29 maggio: scoppia la guerra tra Kahraman e Tolga - Sta per andare in onda tra pochi minuti la nuova attesissima puntata della fortunata e seguitissima serie tv turca di Canale 5 che anche ieri pomeriggio ... 🔗Come scrive televisionando.it

Tradimento 2, anticipazioni 29 maggio: Selin si vendica di Tolga e Oylum - La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda giovedì 29 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con ... 🔗Riporta informazione.it

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 maggio 2025 - Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 maggio 2025, le prime tre su Cana ... 🔗Lo riporta msn.com

Tradimento 2, Anticipazioni Turche: Un Arresto Ed Il Matrimonio Di Oylum!