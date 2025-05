Tradimento 1-7 giugno | video di Tolga drogato rapimenti fidanzamenti e colpi di scena

Scopri le ultime anticipazioni di "Tradimento" dal 1 al 7 giugno, tra colpi di scena, rapimenti e fidanzamenti. Tolga si trova in una situazione complicata dopo essere stato drogato da Kudret, dando vita a un episodio ricco di suspense e sorprese che terranno gli spettatori con il fiato sospeso su Canale 5.

Le anticipazioni settimanali di Tradimento ci preparano a una settimana intensa, con novità che interesseranno le puntate trasmesse su Canale 5 dall’1 al 7 giugno. La storia, scossa da imprevisti, vede Tolga protagonista in una situazione imbarazzante: infatti, dopo essere stato drogato da Kudret, il giovane si ritrova al centro di un video che lo . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tradimento 1-7 giugno: video di Tolga drogato, rapimenti, fidanzamenti e colpi di scena

Tradimento, anticipazioni dal 26 maggio al 1° giugno 2025: Oylum in pericolo a causa di Tolga - Scopri le anticipazioni di "Tradimento" dal 26 maggio al 1 giugno 2025. Oylum Yenersoy si trova in grave pericolo a causa di Tolga e di una rivelazione choc che rischia di distruggere la sua vita. 🔗continua a leggere

