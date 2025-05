Tracce Maturità 2025 tra D’Annunzio Calvino e Papa Francesco | tutte quelle più probabili

Mentre si avvicina l’esame di maturità 2025, gli studenti si interrogano sulle tracce più probabili per la prova di italiano, tra grandi autori e temi attuali. Tra i papabili ci sono D’Annunzio, Calvino e anche riferimenti a papa Francesco, offrendo una panoramica ricca e diversificata delle possibili sfide narrative e culturali.

A poche settimane dall’inizio della Maturità 2025, cresce il fermento tra gli studenti di quinto superiore, che si interrogano su quali saranno le tracce proposte per la prova di italiano. In testa ai pronostici c’è ancora una volta Gabriele D’Annunzio, nome ricorrente negli ultimi anni ma mai realmente scelto, fatta eccezione per una breve apparizione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it