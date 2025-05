Touring After the Apocalypse arriva l' anime che mostra come divertirsi tra onsen e rovine dopo un' Apocalisse

"Touring After the Apocalypse" è il nuovo anime che reinventa il genere post-apocalittico, offrendo una visione unica e serena di come divertirsi tra onsen e rovine. Annunciato per quest'anno, questa avventura esplora il benessere e le opportunità in un Giappone trasformato, promettendo un'interpretazione fresca di un'ambientazione spesso oscura. Scopriamo insieme come il divertimento possa prosperare anche dopo la catastrofe.

Ufficialmente annunciato per quest'anno, questo anime d'avventura post-apocalittico mostra una particolare storia, incentrata sul benessere e le opportunità che possono rivelarsi in un Giappone post-apocalittico. Dopo aver visto innumerevoli serie ambientate in mondi post-apocalittici devastati, in cui la sopravvivenza è la parola d'ordine, Touring After the Apocalypse mostra una storia insolita: un mondo in rovina può rivelarsi un'opportunità. L'adattamento del manga di Sakae Saito debutterà ufficialmente nell'ottobre 2025. Ambientato in un Giappone deserto ma ancora affascinante, l'anime segue due ragazze in un road trip tra rovine e meraviglie turistiche ormai abbandonate...

