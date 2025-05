Tour in lingua inglese alla scoperta di Modena con l' associazione La Rose Noire

Scopri Modena con l'associazione La Rose Noire! Giovedì 26 giugno alle 20.50, unisciti a noi per un'affascinante visita guidata in inglese intitolata "Discover Modena! English tour for everybody". Questo evento, parte della rassegna Modena Bai Nait 2025 e patrocinato dal Comune di Modena, è aperto a tutti per esplorare le meraviglie della città. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza unica!

Giovedì 26 giugno alle 20.50 appuntamento con la visita guidata in lingua inglese "Discover Modena! English tour for everybody", organizzata dall'associazione La Rose Noire all'interno della rassegna Modena Bai Nait 2025 e con il patrocinio del Comune di Modena. Un tour in inglese, rivolto anche... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Tour in lingua inglese alla scoperta di Modena con l'associazione La Rose Noire

