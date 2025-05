Totti | Finale Champions League? Ecco chi penso che vinca | VIDEO

Francesco Totti, icona del calcio italiano e leggendario capitano della Roma, offre il suo pronostico sulla finale di Champions League tra PSG e Inter. Durante un'intervista, mentre partecipa all'EA7 World Legends Padel Tour, Totti condivide le sue opinioni non solo sulla grande sfida calcistica, ma anche sul futuro allenatore della Roma. Scopri le sue previsioni e riflessioni nel video esclusivo.

In una recente intervista Francesco Totti, leggenda della Roma, ha fatto il suo pronostico sulla finale di Champions League tra PSG e Inter. Francesco Totti, impegnato con il EA7 World Legends Padel Tour, ha parlato del futuro allenatore della Roma, della finale di Champions League tra Inter e PSG: guarda il video con la sua intervista... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Totti: “Finale Champions League? Ecco chi penso che vinca” | VIDEO

