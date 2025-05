Tornerà la primavera | il 4 giugno al via eventi per gli 80 anni di Roma città aperta di Roberto Rossellini

Il 4 giugno prende il via “Tornerà la primavera”, un ciclo di eventi dedicati agli 80 anni di "Roma città aperta" di Roberto Rossellini. Promosso dalla ONNI in collaborazione con la Famiglia Rossellini, il programma include una proiezione speciale che segna l'inizio di una retrospettiva sui suoi film, celebrando l'eredità del maestro del neorealismo.

