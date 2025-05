Torneo della Montagna | 60 squadre al via per l' edizione 2024 del Csi Reggio

Il Torneo della Montagna 2024 si prepara a scaldare l'estate sportiva di Reggio con ben 60 squadre al via. Tra Dilettanti, Giovanissimi, Juniores e Amatori, la manifestazione del CSI promette di offrire un’intensa stagione di calcio, coinvolgendo giocatori e appassionati. Scopriamo insieme i dettagli di questo grande evento che celebra lo sport e la comunità .

La carovana del Torneo della Montagna fa cifra tonda: con le 15 squadre che daranno vita al torneo Amatori il Csi di Reggio arriva alle 60 squadre totali che tra Dilettanti (17), Giovanissimi (17), Juniores (11) e appunto Amatori animeranno l’estate pallonara della nostra provincia. Tornando a quest’ultima categoria, che ha visto le iscrizioni chiudersi poche ore fa: saranno al via Baiso, Canossa, Casina, Ciano, Felina, Folese (campioni in carica dopo la finale vinta per 2-0 col Vezzano), Levizzano, Marola, Puianello, San Cassiano, San Giovanni, Terrasanta, Vetto, Vezzano e Villa Minozzo. Lo scorso anno le partecipanti erano 14: c’erano anche Salvaterra, Real Scandiano, Pratissolo, Cervarezza, Montecavolo e La Vecchia, al loro posto le new entry Canossa, Ciano, Levizzano, Puianello, San Giovanni, Terrasanta e Vetto, per un torneo che curiosamente vedrĂ alzarsi la media d’altitudine delle partecipanti, essendo venute a meno quelle delle zone di Scandiano... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo della Montagna: 60 squadre al via per l'edizione 2024 del Csi Reggio

