Torneo dai borcs di calcio a Carlino sei squadre si affrontano in una giornata di festa

Il Torneo dai Borcs di calcio a Carlino ritorna, trasformando la giornata in un vibrante incontro sportivo tra sei squadre. Questo evento non è solo una competizione, ma celebra anche l'amicizia e l'unità tra le diverse zone del comune, offrendo ai partecipanti e agli spettatori un'occasione per divertirsi e condividere la passione per il calcio. Un appuntamento imperdibile per tutta la comunità !

Torna il Torneo dai borcs a Carlino che è stato, e sarà ancora, un appuntamento calcistico che unisce un paese con l'entusiasmo di un confronto sportivo fra le diverse zone comunali, che non per questo rinunciano allo spirito di amicizia.

