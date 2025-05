torna sui palchi il cantante neomelodico tony colombo

Tony Colombo, il famoso cantante neomelodico, è pronto a riconquistare i suoi fan dopo un lungo periodo di assenza. Tornato sui palcoscenici d'Italia, il suo ritorno segue una lunga attesa dovuta a vicende giudiziarie. Con un concerto d'anteprima al Palaghiaccio, Colombo è pronto a riaccendere la passione musicale che lo ha sempre contraddistinto. Scopri di più su questo atteso rientro!

Il cantante neomelodico Tony Colombo torna sui palcoscenici di tutta Italia per ritrovare i suoi fan che hanno vissuto con trepidazione quest'anno e mezzo di assenza dalle scene a causa del suo coinvolgimento in una indagine. Dopo l'anteprima sul palco del Palaghiaccio di Catania la scorsa settimana, l'artista da giovedì 29 maggio e fino al 2 giugno (ad eccezione del 31 maggio) sarà in scena al Palapartenope di Fuorigrotta con T'aspetto fore 'o core, quattro appuntamenti andati immediatamente sold out. "Sicuramente sarà una grande emozione – afferma il cantante – e cercherò di trasmetterla al mio pubblico.