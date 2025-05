Torna Scisciano in Festa con il Concerto di Musica Classica Napoletana

Scisciano torna a vivere l'emozione della cultura con "Scisciano in Festa", un evento inserito nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025. La rassegna si apre con un affascinante concerto di musica classica napoletana, eseguito dalla talentuosa artista Fiorella Boccucci e un gruppo di professori d'orchestra. Un'opportunitĂ imperdibile per immergersi nella tradizione musicale partenopea.

Torna “Scisciano in Festa”, rassegna di cultura e spettacolo inserita nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025” e organizzata dall’Amministrazione Comunale di Scisciano, con il “CONCERTO DI MUSICA CLASSICA NAPOLETANA” eseguito dall’artista Fiorella Boccucci e professori d’orchestra. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Torna “Scisciano in Festa” con il Concerto di Musica Classica Napoletana

