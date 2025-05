Torna per il terzo anno l’evento di DOVE e Corriere della Sera dedicato al nuovo modo di vivere il viaggio dall’8 al 15 giugno a Milano e con eventi diffusi sul territorio

Dal 8 al 15 giugno, Milano ospita la terza edizione di "Il Tempo del Viaggio", evento di DOVE e Corriere della Sera. Quest'anno, il tema "Ritrovarsi" invita a riscoprire il piacere di viaggiare, con incontri, talk e laboratori che esploreranno l'arte di perdersi per ritrovarsi. Immergiti in un'esperienza unica, pensata per tutti gli appassionati di viaggio. Scopri il lusso di una connessione autentica!

L ’appuntamento per chi ama viaggiare è vicino, torna per la terza edizione “ Il Tempo del Viaggio” e quest’anno il tema è “Ritrovarsi”: incontri, talk e laboratori con DOVE e Corriere della Sera. Viaggiare senza telefono: il lusso di perdersi per ritrovarsi X Il 13 e 14 giugno l’appuntamento è in Sala Buzzati, via Balzan 3 a Milano, con una maratona di incontri, talk e laboratori. Insieme a Simona Tedesco e ai giornalisti di Corriere della Sera Alessandro Cannavò, Gianfranco Raffaelli e Roberta Scorranese, sul palco si alterneranno prestigiosi ospiti, tra i quali: il sindaco di Milano Beppe Sala; il maestro buddista di tradizione tibetana Lama Michel Rinpoche, il biologo naturalista e scrittore Daniel Lumera; l’executive Vice President del World Travel & Tourism Council Virginia Messina; la psicologa Laura Pigozzi, il saggista e psicologo Ugo Morelli; l’atleta paralimpica Florinda Trombetta; il videoartista Mario Amura, l’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory; la sovrintendente alla Fondazione Arena di Verona Cecilia Gasdia; la stand up comedian Giorgia Fumo e molti altri... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Torna per il terzo anno l’evento di DOVE e Corriere della Sera dedicato al nuovo modo di vivere il viaggio, dall’8 al 15 giugno a Milano e con eventi diffusi sul territorio

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nel capoluogo maremmano è di nuovo “GRande estate”…; In arrivo la 3a edizione di “Lonato Music Festival”; Torna Dance Expo, attesi 5mila ballerini tra scuole e ospiti internazionali; Torna Sgraffiti a Casoli: il 24 e 25 maggio due giorni per ammirare dal vivo l’antica tecnica di simil-affresco. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Toscana in Bocca torna a Prato, Gei: “Evento che fonde orgoglio locale e innovazione” - Il 13 e 14 giugno il Castello dell’Imperatore ospita la terza edizione dell’appuntamento dedicato all’enogastronomia toscana. Protagonisti ristoratori, pasticceri, enologi e bartender da Prato e Pisto ... 🔗Si legge su lanazione.it

Gli Anni d’Oro: a Sassari l’evento musicale che unisce tutte le generazioni - Sassari. Torna anche quest’anno a Sassari l’attesa manifestazione musicale “Gli Anni d’Oro”, giunta ormai alla sua terza edizione, pronta a confermarsi come uno degli eventi più significativi e ... 🔗Segnala sassarinotizie.com

Torna a Garessio l’evento “Stone Now” - Terza edizione del progetto dedicato a conoscere i muri a secco e la loro storia, attraverso l’apprendimento di questa tecnica ancora viva nelle Alpi Liguri e delle basi per la manutenzione di una str ... 🔗Lo riporta targatocn.it

Fish Experience. Torna per il terzo anno a Mola di Bari, l’evento promosso dal GAL Sud est barese