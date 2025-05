Torna l’Academy per ufficiali di polizia locale

Dopo un'interruzione di tre anni, l'Academy per ufficiali di polizia locale riprende vita a Monza. Grazie a Polis Lombardia, cinquanta comandanti e vice provenienti da tutta la Regione si riuniscono nel Comando di via Marsala per un corso intenso che, dal 22 maggio a settembre, comprende 42 lezioni dedicate alla formazione e all'aggiornamento delle forze di polizia locale.

Dopo tre anni di pausa, l’aula del Comando di via Marsala torna a riempirsi: la nuova Academy per ufficiali di polizia locale, organizzata da Polis Lombardia, richiama a Monza cinquanta comandanti e vice da tutta la Regione. Iniziata il 22 maggio, durerà fino a settembre, contando in tutto 42 lezioni, per 96 ore totali, su etica, organizzazione dei servizi, gestione di risorse economiche e umane. Il programma alterna lezioni frontali, laboratori di pianificazione e simulazioni di pattuglia, con un focus sulle nuove tecnologie per il traffico e la gestione delle banche dati. La partecipazione riflette l’intera Lombardia: quattro gli ufficiali monzesi, cinque da altri Comuni della provincia, quattordici dalla Città metropolitana di Milano, sette dal Varesotto, sei dal Bresciano, cinque da Bergamo, tre da Pavia; completano il quadro Viadana, Codogno, Como e tre unità della polizia provinciale di Brescia... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna l’Academy per ufficiali di polizia locale

