Torna la rassegna Letture umane | si discute di migrazioni con Alessandra Sciurba e Don Sergio Ciresi

Torna la rassegna "Letture Umane", invitando a un'importante riflessione sulle migrazioni. Il 30 maggio alle 18.30, presso Hryo, Al Vicolo (Vicolo San Basilio 10, Palermo), Alessandra Sciurba e Don Sergio Ciresi discuteranno di questo tema cruciale, invitando il pubblico a superare le narrazioni dominanti e a comprendere la complessità di una questione che ci tocca tutti da vicino. Un'occasione imperdibile per avvicinarsi

La questione delle Migrazioni, vasta e dolorosa, ci coinvolge tutti e capire è essenziale per non restare incastrati nel mainstream. Il 30 maggio alle 18.30, nella sede di Hryo, Al Vicolo (Vicolo San Basilio 10 a Palermo) il tema sarà affrontato nell'ambito della rassegna di libri e di idee.

