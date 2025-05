Torna il sereno sulla Lombardia | sole e caldo fino al weekend

Dopo il maltempo di martedì, la Lombardia può finalmente sorridere: l'anticiclone porta sole e temperature miti fino al weekend. Scopriamo insieme le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni con i dettagli forniti dagli esperti del Centro Meteo Lombardo.

Dopo il peggioramento di martedì mattina, un promontorio anticiclonico andrà nuovamente a rinforzarsi sull’Europa centro-occidentale, garantendo sulla nostra regione tempo più stabile e caldo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 28 maggio 2025 Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio sull’intera regione cielo generalmente poco nuvoloso. Tra il tardo pomeriggio e la serata sui rilievi e zone Pedemontane aumento della nuvolosità con locali piovaschi o rovesci, in pianura tempo asciutto. Temperature: Minime comprese tra 15 e 17°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 23 e 27°C... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Torna il sereno sulla Lombardia: sole e caldo fino al weekend

