Torna il Festival dei laghi Lo fa diventando europeo

Il "Festival dei Laghi" ritorna a Iseo dal 2025, trasformandosi in un evento europeo dopo cinque anni di pausa. In programma da venerdì sera fino al 2 giugno, la manifestazione si propone di consacrare il lago d'Iseo come capitale dei laghi europei, amplificando il suo richiamo grazie all'iniziativa di Visit Lake Iseo e promettendo un ricco programma di eventi e attrazioni per tutti.

Iseo si appresta a riconquistare il titolo di capitale dei laghi, non solo italiani ma europei. Dal 2025, dopo cinque anni di assenza, torna da venerdì sera e fino al 2 giugno il "Festival dei Laghi", che cambia pelle e diventa "Europeo", ampliando così i suoi orizzonti anche grazie a Visit Lake Iseo e alla rete Neulakes, partner del Comune nell’organizzazione generale dei tanti appuntamenti culturali, scientifici, gastronomici, artigianali e musicali. Ad affiancare l’evento, a Clusane, ci sarĂ anche il "Festival del Pesce Povero", dedicato alla cucina d’acqua dolce, organizzato dagli Operatori Turistici Clusanesi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna il Festival dei laghi. Lo fa diventando europeo

Cosa riportano altre fonti

Torna il Festival Terra e Laghi, il teatro che unisce; Torna il Festival dei Laghi Lombardi con tante novitĂ ; Iseo ospita una moltitudine di eventi per il Festival dei Laghi Europei; Torna il Festival dei Laghi Lombardi con tante novitĂ . 🔗Su questo argomento da altre fonti

Torna il Festival dei laghi. Lo fa diventando europeo - Iseo si appresta a riconquistare il titolo di capitale dei laghi, non solo italiani ma europei. Dal 2025, dopo cinque anni di assenza, torna da venerdì sera e fino al 2 giugno il "Festival dei Laghi", ... 🔗Riporta ilgiorno.it

Il “Festival dei Laghi” porta l’Europa a Iseo - Torna dopo 5 anni il Festival dei Laghi ad Iseo. Quest’anno con una proiezione continentale che lo qualifica come primo “Festival dei Laghi Europei” ... 🔗Secondo bergamonews.it

Torna il Festival dei Laghi Lombardi con tante novità - Dal 23 maggio al 16 novembre una rassegna itinerante tra Varese, Brescia, Milano, Bergamo, Sondrio, Lecco e Como. In programma 24 eventi, tra cui un docufilm co ... 🔗Riporta elivebrescia.tv

Il Lago Film Fest torna in presenza con una nuova direzione artistica