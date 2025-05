Torna il consiglio comunale | l' ordine del giorno

Il consiglio comunale di Arezzo si riunirà giovedì 29 maggio alle 9, con diretta streaming sul sito ufficiale e sul canale YouTube del Comune. L'incontro, dopo le consuete interrogazioni, tratterà importanti temi, tra cui la votazione dell’atto di indirizzo per l’abbellimento della città. Un'opportunità per i cittadini di rimanere aggiornati sulle decisioni che riguardano il loro territorio.

Seduta del consiglio comunale convocata per giovedì 29 maggio alle 9 con diretta sul sito istituzionale e sul canale YouTube del Comune di Arezzo. Dopo la tradizionale apertura dedicata alle interrogazioni, sono all'ordine del giorno la votazione dell'atto di indirizzo per l'abbellimento della...

