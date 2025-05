Torna il Cinema in piazza | film sotto le stelle a San Cosimato Cervelletta e Monte Ciocci

Il Cinema in Piazza festeggia undici anni di successi e torna a Roma con l’edizione 2025, dal 1° giugno al 13 luglio. Le storiche arene di San Cosimato a Trastevere, Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte Ciocci a Valle Aurelia accoglieranno appassionati di cinema sotto le stelle, insieme a una nuova location che arricchirà la manifestazione. Non perdere l'opportunità di vivere grandi film in un'atmosfera magica!

Il Cinema in Piazza spegne undici candeline e, dal 1?giugno al 13?luglio 2025, torna a Roma. San?Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte?Ciocci a Valle?Aurelia si confermano le tre arene protagoniste della manifestazione cinematografica, insieme al quarto figlio... 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Torna il Cinema in piazza: film sotto le stelle a San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci

