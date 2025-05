Torna Fit & Fun Walk | sport prevenzione e visite gratuite per le giovani donne

Bergamo. Torna per la quarta edizione, la Fit & Fun Walk, un evento dedicato al benessere e alla prevenzione, che si terrĂ l’8 giugno nei giardini del Parco della Trucca. Organizzata dall’ associazione Amiche per la mano in collaborazione con il Comitato di Bergamo della Croce Rossa, la manifestazione vuole promuovere la salute femminile, sensibilizzando le giovani donne sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno e della prevenzione. La giornata prevede una sessione di allenamento fitness di 45 minuti a ritmo di musica, seguita da una camminata nel parco e da un momento di stretching finale per il defaticamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Torna “Fit & Fun Walk”: sport, prevenzione e visite gratuite per le giovani donne

