Torna Colico in cantina tra degustazioni gratuite e due percorsi con vini top

Torna "Colico in Cantina", la kermesse dedicata al vino di qualità, con la sua dodicesima edizione che si svolgerà il 14, 20 e 21 giugno 2025 a Villatico, frazione di Colico. Dopo il successo delle passate edizioni, l'evento offre degustazioni gratuite e due percorsi tematici, mettendo in luce le eccellenze delle realtà produttive vinicole locali. Un'occasione imperdibile per gli appassionati del settore!

Come lo scorso anno, e dopo un successo crescente, torna "Colico in cantina". La dodicesima edizione della kermesse dedicata al vino di qualità si terrà il 14, 20 e 21 giugno 2025 a Villatico, frazione di Colico. Quest'anno "Colico in Cantina" pone un focus particolare sulle realtà produttive...

