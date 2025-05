Torna a Gorolo di Borghi la Festa di Primavera tra danza aerea cucina romagnola e concerti

Gorolo di Borghi si appresta a vivere la sua 27esima Festa di Primavera, un evento che celebra la bellezza della stagione con danza aerea, cucina romagnola e concerti. Dal 30 maggio all'1 giugno, il paese si trasformerà in un palcoscenico di colori e sapori autentici, promettendo un weekend ricco di divertimento e tradizioni da condividere. Non perderti questa straordinaria festa!

Gorolo di Borghi si prepara ad accogliere la 27esima edizione della Festa di Primavera, un evento ormai tradizionale che celebra i sapori autentici della stagione. Dal 30 maggio all'1 giugno Gorolo si animerà di colori, profumi e tradizioni, offrendo una tre giorni all'insegna del divertimento... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Torna a Gorolo di Borghi la Festa di Primavera, tra danza aerea, cucina romagnola e concerti

