Torino-Vanoli aria di divorzio imminente | Cairo ha un sogno per il sostituto

Il futuro di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino è in bilico dopo le recenti critiche seguite alla sconfitta contro la Roma. Il patron Urbano Cairo sta valutando possibili sostituti, evidenziando il crescente divario tra le aspettative e i risultati della squadra. La situazione sembra destinata a culminare in un divorzio imminente. Ecco i nomi in lizza per prendere il suo posto.

Le critiche dopo la sconfitta con la Roma hanno certificato una crisi tra Vanoli e Cairo che difficilmente potrà essere sanata: ecco i nomi vagliati dal patron, tra cui ne spicca uno. Paolo Vanoli, con ogni probabilità, non sarà l’allenatore del Torino la prossima stagione. Le strade del tecnico e del club del presidente Urbano Cairo sono destinate a dividersi. Le forti critiche di domenica sera del numero uno granata domenica sera dopo la sconfitta contro la Roma erano state più di un campanello d’allarme, certificando una crisi, evidentemente, senza possibilità di essere sanata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv... 🔗 Leggi su Sportface.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio: Toro-Vanoli verso il divorzio, Cairo pensa al sostituto - Le strade tra il Torino e Paolo Vanoli sono destinate a dividersi. L'addio era nell'aria già da domenica sera, con le critiche del presidente Urbano Cairo nei confronti del suo allenatore che aveva ce ... 🔗msn.com scrive