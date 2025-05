Torino Pride con BigMama | un evento Senza esclusione di corpi tra musica e Mappa delle Emozioni

Preparati per il Torino Pride 2025, in programma il 7 giugno! Quest’anno, il tema "Senza esclusione di corpi" promette di trasformare l'evento in un'esperienza vibrante e inclusiva. Tra innovazioni e celebrazioni, la presenza della rinomata cantante BigMama arricchirà ulteriormente la manifestazione, unendo musica e una mappa delle emozioni per celebrare la diversità in tutte le sue forme.

Il conto alla rovescia è iniziato per il Torino Pride 2025, che si preannuncia un evento vibrante e inclusivo, in programma per venerdì 7 giugno. Con il potente claim "Senza esclusione di corpi", la manifestazione si arricchisce quest'anno di due importanti novità: la presenza della cantante. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torino Pride con BigMama: un evento "Senza esclusione di corpi" tra musica e Mappa delle Emozioni

Cosa riportano altre fonti

BigMama pronta per il tour 2025: aggiunte altre date e anche i palchi dei Pride; Eurovision 2025, ovvero: del sollievo non detto (ma detto) di BigMama; BigMama, nuove date per un’estate tra festival, dj set e pride. 🔗Ne parlano su altre fonti

Torino Pride con BigMama: un evento "Senza esclusione di corpi" tra musica e Mappa delle Emozioni - Per la prima volta aderiranno l'Ordine dei Giornalisti, l’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Torino, gli Ordini degli Psicologi e delle Professioni infermieristiche ... 🔗Si legge su torinotoday.it

BigMama e la mappa delle emozioni al Torino Pride 2025 - La cantante BigMama come ospite e una mappa interattiva delle emozioni con le parole, i ricordi e le sensazioni di chi il Pride lo vive davvero. (ANSA) ... 🔗Lo riporta ansa.it

BigMama pronta per il tour 2025: aggiunte altre date e anche i palchi dei Pride - Mentre tutte le radio stanno passando il suo ultimo singolo dal titolo San Junipero, BigMama è già pronta per il tour estivo 2025. Da Bologna ad Ascoli, da Torino ad Arce, al ... 🔗Scrive msn.com