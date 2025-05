Torino nuova vita per i chioschi abbandonati

Torino si prepara a rinvigorire la sua offerta urbana con la riqualificazione dei chioschi abbandonati. Grazie a una delibera approvata dal Consiglio Comunale e presentata dall'assessora Gabriella Nardelli, saranno stabiliti nuovi principi giuridici per il rilancio e la gestione di queste strutture, creando opportunità per una rinascita del settore e migliorando l’attrattività della città .

Il Consiglio Comunale ha approvato una delibera, illustrata dall’assessora Gabriella Nardelli con la quale si stabiliscono i principi giuridici per il rilancio dei chioschi in città , a partire da quelli abbandonati, e il riordino della materia in termini di assegnazione anche alla luce delle nuove normative. Il primo passaggio, è stato spiegato, è quello di . Torino, nuova vita per i chioschi abbandonati L'Identità ... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Torino, nuova vita per i chioschi abbandonati

Se ne parla anche su altri siti

Torino, nuova vita per i chioschi abbandonati; Torino rilancia i chioschi: via libera alla delibera per il recupero degli 81 spazi abbandonati; Il dramma dei padri separati: tra speranze, difficoltà e nuove sfide; Campo scuola protezione civile per mille persone. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Torino rilancia i chioschi: via libera alla delibera per il recupero degli 81 spazi abbandonati - Approvata in Consiglio Comunale la delibera per il riordino e il rilancio dei chioschi dismessi a Torino. Nuove regole e bando pubblico in arrivo. 🔗Segnala quotidianopiemontese.it

Torino dichiara guerra ai chioschi fantasma: la Città è pronta ad abbatterli - Torino dichiara guerra ai chioschi fantasma. Dopo anni di abbandono e degrado, la Città si prepara a voltare pagina con un piano di recupero che promette di trasformare vecchi manufatti ... 🔗Secondo torinotoday.it

'Un fiume di futuro', la nuova vita del Po a Torino - e dal design che vuole ricordare un simbolo di Torino, come il gianduiotto. 'Un fiume di futuro' è il progetto che, con 11,5 milioni del Pnrr, vuole ridare nuova vita e funzioni al Po e alle sue ... 🔗rainews.it scrive

Al Chiosco