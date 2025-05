Torino Fringe Festival Le avventure di Pinocchio al Teatro Baretti

Al Torino Fringe Festival, il Cine Teatro Baretti ospita “Le Avventure di Pinocchio – raccontate da lui medesimo”, uno spettacolo originale e coinvolgente per tutta la famiglia. Dal 27 maggio al 1° giugno, genitori e bambini potranno immergersi nella magia del teatro, vivendo insieme le avventure del celebre burattino. Un'occasione imperdibile per divertirsi e riscoprire una storia senza tempo.

Uno spettacolo originale e divertente per tutta la famiglia arriva al Torino Fringe Festival: "Le Avventure di Pinocchio – raccontate da lui medesimo" va in scena al Cine Teatro Baretti dal 27 maggio al 1° giugno. Un'occasione speciale per vivere la magia del teatro con i bambini.

